Detienen a una persona tras cateo en Monterrey

Las autoridades decomisaron bolsas plásticas y envoltorios con presunto cristal durante la inspección, como parte de las evidencias aseguradas.

Elementos de seguridad realizaron un cateo en una vivienda ubicada en la calle Alfalfa, en la colonia Siete de Noviembre, en el municipio de Monterrey, donde fue detenido un hombre y se aseguraron diversos indicios relacionados con presuntas actividades de narcomenudeo.

El detenido fue identificado como Manuelito “N”, quien se encontraba dentro del domicilio al momento del operativo.

Durante la inspección, las autoridades aseguraron una báscula gramera color blanca, diversas bolsas de plástico vacías, así como envoltorios de plástico anudados que contenían en su interior una sustancia sólida con características similares al cristal.

Además, se decomisaron cuatro billetes de $20 pesos y uno de $50 pesos, los cuales quedaron bajo resguardo como parte de la carpeta de investigación.

La vivienda fue asegurada por las autoridades, mientras que el detenido y los objetos confiscados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias correspondientes.