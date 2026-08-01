Detienen a un venezolano con 76 dosis de droga

El detenido fue identificado por la Policía de Monterrey como Rondel 'N', de 27 años, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego que presuntamente le encontraran en su poder 76 bolsas con una sustancia similar a la droga tipo cristal.

El sujeto fue identificado como Rondel N., de 27 años, originario de Venezuela, fue detenido en Manuel de la Peña y Peña y Miguel Nieto, donde los elementos realizaban labores de vigilancia, observándolo que al ver la presencia de las autoridades toma una actitud sospechosa e intenta correr.

Ante dicha acción los uniformados le piden que se detenga, haciendo caso omiso, pero metros más adelante logran su detención.

Al revisarlo le encuentran 76 bolsitas tipo ziploc que contenían una sustancia con las características a la droga cristal, por lo que es detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.