Detienen a un hombre y a una menor con dosis de droga

Un hombre y una menor de edad fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, en hechos diferentes, al presuntamente encontrarles dosis de droga

En dos puntos diferentes, la Policía de Monterrey detuvo a un hombre y a una menor con diversas dosis de droga lista para ser comercializada.

Las detenciones se llevaron a cabo durante los operativos de vigilancia que realizan elementos de esta corporación en diferentes puntos de la ciudad.

Las capturas se llevaron a cabo en el cruce de las calles Arteaga y Amado Nervo, en el Centro de la ciudad, donde fue interceptado Eleazar Eduardo, de 59 años de edad.

Mientras que la detención de la menor ocurrió en el cruce de Justo Corro y Edison, en la colonia 10 de Marzo.

Al ser revisados, la Policía les encontró en total 84 dosis, entre marihuana, piedra de cocaína y cocaína.