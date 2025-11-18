Detienen a un hombre por homicidio calificado en Monterrey

Gerardo 'N', de 26 años, está presuntamente implicado en un homicidio registrado el 30 de agosto de 2025, en la colonia Tijerina

La Fiscalía de Justicia Estatal informó la detención de Gerardo “N”, de 26 años, presunto implicado en un homicidio registrado el 30 de agosto de 2025 en la colonia Tijerina, en Monterrey.

De acuerdo con las autoridades, el arresto se concretó el 16 de noviembre, cuando ubicaron al sospechoso en la vía pública de la colonia San Bernabé.

Gerardo “N” quedó internado en un centro de reclusión y fue puesto a disposición de un juez para continuar con el proceso correspondiente por el delito de homicidio calificado.

Según las indagatorias, el día de los hechos la víctima —César, de 45 años— convivía con varias personas frente a una vivienda en la calle Miguel Barragán cuando dos hombres, identificados como Gerardo “N” y Alberto “N” (este último ya detenido), llegaron a bordo de una motocicleta.

Tras un intercambio de palabras derivado de rencillas previas, ambos descendieron del vehículo y presuntamente dispararon contra César antes de huir del lugar.

Personal de emergencias confirmó el fallecimiento en la escena. El cuerpo fue trasladado al SEMEFO de la Fiscalía, donde se determinó como causa de muerte lesiones penetrantes en tórax producidas por proyectiles de arma de fuego.