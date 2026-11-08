Detienen a un hombre por agresión a balazos en Monterrey

La orden judicial se derivó de las indagatorias sobre la agresión cometida contra dos hombres en las calles de Tierra y Libertad.

Un hombre de 29 años fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en un ataque a balazos que dejó a dos personas gravemente lesionadas en la colonia Tierra y Libertad, en Monterrey.

La Agencia Estatal de Investigaciones informó que Ismael “N” fue capturado el pasado 5 de noviembre en la vía pública, en calles de la colonia Urdiales, también en Monterrey, luego de que el Ministerio Público reuniera elementos para señalarlo por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación, la agresión ocurrió el 4 de mayo de 2026, cuando dos hombres, de 24 y 33 años, se encontraban en calles de la colonia Tierra y Libertad. Presuntamente, Ismael “N” y otro sujeto llegaron al sitio y, sin motivo aparente, accionaron armas de fuego contra las víctimas.

Ambos hombres resultaron con lesiones graves por proyectil de arma de fuego, pero lograron sobrevivir gracias a la atención médica que recibieron oportunamente.

Tras su detención, Ismael “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su situación jurídica.