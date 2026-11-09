Detienen a un hombre con presunto cristal en Escobedo

El hombre y el indicio asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica

Un hombre de 32 años fue detenido por elementos de la Policía de Escobedo, luego de que durante una revisión le localizaran una bolsa con una sustancia con características similares al cristal, en la colonia Jardines del Canadá.

Policías localizaron la sustancia durante la revisión

El detenido fue identificado como Juan Javier “N” quien fue interceptado por oficiales de PROXPOL cuando detectaron al hombre realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública, por lo que se acercaron para informarle que sería detenido por una falta administrativa.

Sin embargo, durante la inspección le encontraron una bolsa con una sustancia sólida y cristalina, por lo que su situación cambió y fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud.

El hombre y el indicio asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.