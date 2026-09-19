Detienen a tres y aseguran droga tras cateo en Juárez

La Fiscalía estatal realizó el operativo en una vivienda de la colonia Reforma, derivado de una investigación por delitos contra la salud

Tres personas detenidas y el aseguramiento de varias cantidades y dosis de diferentes drogas fue el resultado de una orden de cateo que la Fiscalía del estado ejecutó en un inmueble tipo casa-habitación, ubicado sobre la calle Querétaro, en la colonia Reforma, en el municipio de Juárez.

El operativo obedeció a una carpeta abierta de investigación por delitos contra la salud, lo que llevó a los Agentes Estatales de Investigación, adscritos al grupo de narcomenudeo y casos de alto impacto, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta este el 17 de septiembre.

Las personas detenidas, quienes presuntamente se dedican a la compra y venta de droga, fueron identificadas como José “N”, de 39 años de edad; Paola “N”, de 26 años, y Zaida “N”, también de 26 años.

Lo asegurado fue una bolsa de marihuana, así como dosis de la misma droga; dosis de presunto cristal; una máquina selladora; básculas digitales en distintas medidas; bolsas plásticas transparentes vacías, en donde presuntamente colocaban la droga; teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, además de dinero en efectivo.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que el inmueble quedó asegurado por la Fiscalía del estado.