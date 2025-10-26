Detienen a tres vinculados a grupo criminal tras persecución

Policías de Santiago y Fuerza Civil detuvieron a dos hombres y una mujer que portaban armas y viajaban en un auto implicado en disparos en Allende.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, en coordinación con Fuerza Civil del Estado, detuvieron a dos hombres y una mujer presuntamente vinculados a una organización delictiva que opera en Nuevo León.

La detención se realizó en la Carretera Nacional, donde los sospechosos circulaban a exceso de velocidad en un vehículo Malibú con placas colgadas, reportado por su participación en detonaciones de arma de fuego en Allende.

Tras ignorar los señalamientos de alto, ingresaron a la Colonia Jardines de la Boca hasta ser interceptados a la altura de la Plaza de Las Hadas.

Durante el aseguramiento, los oficiales localizaron dos armas largas y una corta en el vehículo.

Los detenidos y el armamento fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.