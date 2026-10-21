Detienen a tres tras reporte de agresiones en San Pedro

Los involucrados fueron trasladados a las instalaciones del C2 municipal y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por policías de San Pedro Garza García tras atender un reporte de presuntas agresiones en un domicilio de la colonia Villa del Obispo.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle Félix I, donde los oficiales encontraron a dos hombres que se agredían físicamente y a una mujer que presentaba lesiones en el exterior del inmueble.

Involucrados señalaron presuntas agresiones

La mujer, identificada como Erika “N”, de 43 años, señaló a su expareja, José “N”, de 46, como quien presuntamente la había agredido. Por su parte, el hombre aseguró que también había sido agredido por ella y señaló a Javier “N”, de 46 años, como presunto responsable de golpearlo.

Ante los señalamientos, los policías detuvieron a las tres personas por su probable participación en hechos relacionados con violencia familiar, mientras que Javier también fue detenido por presuntas lesiones dolosas.

Los involucrados fueron trasladados a las instalaciones del C2 municipal y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.