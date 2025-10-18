Detienen a tres tras múltiples cateos en la Independencia

La investigación nació a partir de carpetas de investigación por delitos contra la salud y el objetivo era la búsqueda, localización y aseguramiento de personas

Tres órdenes de cateo fueron ejecutadas con éxito por autoridades estatales en la colonia Independencia de Monterrey, resultando en la detención de tres hombres adultos y el aseguramiento de un arma de fuego y diversas drogas, en un operativo coordinado contra el narcomenudeo.

La investigación, que se originó a partir de carpetas de investigación por delitos contra la salud, tenía como objetivo la búsqueda, localización y aseguramiento de personas, narcóticos, vehículos, armas y objetos que pudieran constituir evidencia.

El Agente del Ministerio Público Investigador asignado al Centro de Líneas de Investigación Preliminar de Narcomenudeo (CLIPN) encabezó el operativo. Contó con el apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), la Unidad Canina, y elementos de corporaciones coordinadas.

Los cateos, autorizados judicialmente, se realizaron en tres domicilios tipo casa-habitación. Dos de ellos se ubican en la calle Lago de Pátzcuaro y el tercero en la calle Lázaro Cárdenas, todos dentro de la colonia Independencia.

Los tres cateos arrojaron resultados positivos, logrando la detención de tres masculinos adultos y el aseguramiento de un arma de fuego corta abastecida con cargador y cartuchos hábiles, varias dosis de hierba verde compatible con marihuana, dosis de sustancia sólida cristalina, dosis de sustancia blanca similar a la cocaína, y dosis de sustancia blanca sólida (compatible con Piedra); además de una báscula digital y bolsas plásticas vacías.

Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. Los inmuebles intervenidos fueron puestos bajo resguardo de la corporación correspondiente.