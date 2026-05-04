Detienen a tres presuntos miembros de grupo delictivo

Los tres detenidos son investigados por su presunta participación en un grupo delictivo con presencia nacional e internacional

Elementos de Fuerza Civil, en coordinación con la Defensa y la Guardia Nacional, realizaron la detención de tres presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, entre ellos un menor de edad, durante un operativo desplegado en el municipio de Hualahuises.

Las acciones derivaron de labores de investigación e inteligencia encabezadas por la División de Inteligencia e Investigación, que permitieron ubicar a los sospechosos en distintos puntos de la localidad.

Operativo en el centro de la localidad y aseguramiento de armas

El primer despliegue se llevó a cabo la mañana del sábado en el centro del municipio. Mientras los agentes realizaban recorridos sobre las calles Melchor Ocampo y Francisco Llavero, detectaron a dos hombres cuyas características coincidían con las de los presuntos infractores.

Tras implementar acciones tácticas policiales y emitir comandos verbales, los oficiales lograron que los sospechosos depusieran sus armas. Los detenidos fueron identificados como Luis “N”, de 37 años, y Andrés “N”, de 18 años.

Durante la revisión, se les aseguraron dos armas largas, 10 cargadores abastecidos con 188 balas, dos chalecos balísticos, dos portafusiles y tres teléfonos móviles, equipo que presuntamente utilizaban en actividades ilícitas.

Capturan a menor tras persecución en camioneta

Minutos después, a corta distancia del primer punto, las autoridades desplegaron un segundo operativo tras ubicar una camioneta Ford Explorer con placas del estado de Texas, que era buscada como parte de la investigación.

El conductor intentó huir junto a otro ocupante; sin embargo, fueron interceptados por los oficiales. Uno de ellos logró escapar, mientras que un adolescente de 15 años fue detenido en el lugar.

Al menor se le aseguraron cuatro cargadores abastecidos con 80 balas y una fornitura táctica, indicios que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Investigan vínculos con grupo delictivo de alcance nacional

De acuerdo con las autoridades, los tres detenidos son investigados por su presunta participación en un grupo delictivo con presencia nacional e internacional, donde desempeñarían funciones relacionadas con la generación de violencia.

Los dos adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará su situación jurídica, mientras que el menor fue canalizado a las autoridades correspondientes para el seguimiento de su caso conforme a la ley.