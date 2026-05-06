Detienen a tres presuntos generadores de violencia en Guadalupe

Los tres cuentan con antecedentes por delitos contra la salud y otros ilícitos, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público

Policías de Guadalupe detuvieron a tres presuntos generadores de violencia tras un reporte anónimo al 911 por personas armadas en la colonia Jardines del Río.

Los detenidos fueron identificados como Jesús “N” de 37 años; María “N” , de 23; y Jhon “N”, de 38 años, quienes intentaron huir al ver a los oficiales, pero fueron interceptados.

Durante la revisión, les aseguraron 30 dosis de marihuana y un arma tipo réplica.

De acuerdo con autoridades, los tres cuentan con antecedentes por delitos contra la salud y otros ilícitos, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones.