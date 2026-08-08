Detienen a tres por robos en negocios del centro de Monterrey

Policía de Monterrey detuvo a tres hombres presuntamente ligados a robos en comercios del centro; les aseguraron drogas y diversos artículos

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a tres hombres que presuntamente estarían relacionados con una serie de robos cometidos en negocios del centro de la ciudad, principalmente en el área entre las avenidas Madero y Colón.

De acuerdo con la corporación, los detenidos fueron identificados como Santos “N”, de 40 años; René “N”, de 53 años; y Orlando “N”, de 38 años.

En hechos distintos, entre los tres les fueron aseguradas 14 bolsas con hierba verde con características de la marihuana y 8 dosis de polvo blanco similar a la cocaína.

La primera detención ocurrió durante la madrugada en el cruce de Madero y Jiménez, donde policías municipales detectaron a Santos “N” caminando en actitud sospechosa. Tras una revisión, los oficiales localizaron entre sus pertenencias cuatro bolsas con hierba verde.

Según las autoridades, Santos “N” es investigado por su presunta participación en robos a comercios del centro, entre ellos una dulcería, un negocio de pinturas y un establecimiento de electrónicos.

Además, se le relaciona con intentos de ingreso a otros negocios de la zona.

En otro hecho, René “N” fue detenido luego de que presuntamente sustrajera dos bocinas para vehículo de un local de aparatos electrónicos. Mientras que Orlando “N” fue capturado en la colonia Sarabia, después de ser sorprendido cometiendo una necesidad fisiológica; durante la inspección le encontraron dosis de sustancias con características de droga.

Los tres hombres quienes se dedicaban a abrir las cortinas de acero de negocios para después apoderarse de diversos artículos, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones para establecer si están relacionados con más robos registrados en la ciudad