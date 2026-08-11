Detienen a tres por robo y narcomenudeo en Apodaca

Tres hombres con órdenes de aprehensión fueron detenidos en distintos puntos de Apodaca; uno por robo y dos por delitos relacionados con drogas.

Tres presuntos delincuentes que eran buscados, y que contaban con ordenes de aprehensión, fueron detenidos en distintos puntos de Apodaca por elementos de la Policía municipal.

El primer caso ocurrió en la avenida Miguel Alemán, donde se capturó a un sospechoso de robo luego de ser además sorprendido apoderándose de una plataforma para andamio de los trabajos del Metro.

En otro hecho, sobre la colonia Parque Regiomontano, cayó otro hombre que tenía una orden por robo, éste fue detectado en posesión de un envoltorio de marihuana.

Por último también se logró el arresto de un joven investigado por narcomenudeo de metanfetamina al se detectado en la colonia Pueblo Nuevo con estupefacientes.