Detienen a tres por robo de cerveza y vino en colonia Del Norte

Los presuntos atracadores quebraron los candados de un depósito para posteriormente apoderarse de cerveza, vinos y refrigeradores

Tres hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, cuando presuntamente estaban robando cerveza, vinos y hasta tres refrigeradores de un depósito la noche de este jueves.

Los sujetos rompieron los candados para introducirse al negocio, ubicado en el cruce de las calles Ladrón de Guevara y Zaragoza, en la colonia Del Norte.

Fueron identificados como Juan N., de 45 años de edad; Jair N., de 34; y Carlos N., de 34 años.

El atraco se registró poco antes de las 21:00 horas en un negocio denominado “Six”.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando se percataron que una persona les hacía señas pidiéndoles ayuda.

Era la responsable del local y les dijo que estaba en su casa cuando el representante de una empresa cervecera le avisó que en su negocio había tres masculinos que estaban sacando los refrigeradores, cerveza y vino.

Al llegar, ella lo constató, así que cuando vio a los uniformados les solicitó la detención.

Los sujetos habían llegado al punto en un taxi de aplicación, se bajaron y violaron los candados, sustrajeron las botellas de cerveza y vino, así como los refrigeradores y subieron esa carga a una camioneta Nissan NP300 tipo Estaquitas color blanco, con placas de circulación RJ-71-84.

Y en eso estaban cuando fueron sorprendidos en flagrancia por los policías, quienes los detuvieron.

Se investigan las actividades a las que se dedican, ya que aparentemente han participado en robos similares a negocios de la misma cadena.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo, que implementa la actual administración municipal para dar mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

Los hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.