Detienen a tres por robo a supermercado; uno era guardia

Una mujer y dos hombres, entre ellos un guardia de seguridad del propio establecimiento, fueron detenidos tras presuntamente robar mercancía de un supermercado ubicado en el cruce de la avenida Colón y la calle Vallarta, en el centro de la ciudad, durante la noche, cuando el negocio ya se encontraba cerrado al público.

De acuerdo con el reporte policial, el guardia de seguridad identificado como Manuel C., de 42 años de edad y originario del estado de Michoacán, habría permitido el ingreso de una mujer y un hombre por la puerta de proveedores.

Los otros presuntos involucrados fueron identificados como Brayant José E., de 30 años de edad, de nacionalidad salvadoreña, y Lucero Jazmín A., de 32 años.

Elementos de la Policía de Monterrey, que realizaban labores de prevención y vigilancia por la zona, fueron alertados por otro guardia del establecimiento, quien les hizo señas para que se detuvieran. El encargado de la seguridad les informó que uno de sus compañeros había permitido el ingreso de personas ajenas a la tienda, pese a que no había servicio al público.

Mientras el guardia explicaba lo sucedido a los uniformados, los tres presuntos salieron por la puerta destinada a empleados y proveedores, cada uno cargando mochilas y bolsas con mercancía diversa.

Tras una inspección, se les localizaron distintos productos comestibles, con un valor aproximado de 5 mil pesos, sin que los detenidos pudieran acreditar el pago ni justificar su presencia en el establecimiento fuera del horario de atención.

Los tres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.