Detienen a tres por robar en tienda de conveniencia en Monterrey

Tras cometer el robo, huyeron del lugar, sin embargo, la empleada decidió seguirlos a distancia hasta encontrar una patrulla de la Policía de Monterrey.

Dos hombres y una menor de edad fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras ser señalados como presuntos responsables de un robo con violencia cometido en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Privada Los Pinos.



La detención de Israel “N” de 21 años, Miguel Ángel “N” de 28 y Romina de 16 años de edad, se realizó en un establecimiento situado en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Conchello.



Al arribar a la tienda, los oficiales se entrevistaron con una empleada de 25 años, quien señaló a dos hombres y una mujer que se alejaban apresuradamente cargando objetos presuntamente sustraídos del negocio.



La trabajadora relató que mientras se encontraba laborando observó ingresar a tres personas a quienes identificó como individuos que anteriormente habrían participado en hechos similares. Según su testimonio, uno de los hombres rompió a patadas el cristal de la puerta principal para ingresar al establecimiento y apoderarse de la caja registradora, mientras la menor tomó dos paquetes de cerveza del área de refrigeración. El tercer involucrado presuntamente permaneció afuera vigilando.



Tras cometer el robo, los sospechosos huyeron del lugar. Sin embargo, la empleada decidió seguirlos a distancia hasta encontrar una patrulla de la Policía de Monterrey, cuyos elementos lograron interceptarlos metros más adelante.



Durante la revisión, los oficiales recuperaron la caja registradora y los paquetes de cerveza presuntamente robados, aunque el dinero en efectivo que contenía la caja no fue localizado.



Las autoridades informaron que los detenidos son investigados por su posible participación en otros robos cometidos contra tiendas de conveniencia en sectores cercanos, debido a que coinciden con las características proporcionadas por diversas víctimas.



Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.