Detienen a tres por presuntos vínculos con 17 asaltos

Tras una persecución, elementos de la Policía de Apodaca arrestaron a tres sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, pues están acusados de haber asaltado una farmacia.

Además de este ilícito, los tres presuntos delincuentes estarían relacionados con otros 17 robos con violencia en farmacias y otras tiendas de conveniencia en diversos puntos.

Identificados como Héctor Alejandro "N", de 37 años, Héctor de Jesús "N" de 22 años y Raúl "N", de 28 años, quienes fueron capturados en la avenida E-Sexta y la calle N-21, frente al 422, en la colonia Metroplex.

A los tres presuntos asaltantes se les aseguraron un arma de fuego, $1,330 pesos en efectivo y una mochila tipo repartidor con seis paquetes de cigarros de diversas marcas con 10 cajetillas cada uno, y dos motocicletas sin placas.

Los tres presuntos asaltantes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público por el asalto del domingo, en tanto que la Fiscalía Estatal ahondará los otros casos donde están relacionados los detenidos.