Detienen a tres por presunto narcomenudeo en San Nicolás

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Policía de San Nicolas tras encontrarle droga conocida como cristal

Elementos de la Policía de San Nicolás detuvieron a tres personas por delitos contra la salud, una de ellas contaba con una orden de aprehensión.

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles López Mateos y Santa Rosa, en la colonia Margarita Salazar.

Al realizar labores de prevención y vigilancia sobre la avenida López Mateos en su cruce con Santa Rosa, los oficiales visualizaron un vehículo que se encontraba circulando a exceso de velocidad, por lo que se le marcaron el alto. A bordo viajaban dos hombres y una mujer.

Al realizar una inspección preventiva, los ocupantes se tornaron agresivos con los oficiales y manoteando en todo momento. Al revisar el vehículo, hallaron un bolso de mujer que en su interior tenía 40 envoltorios con una sustancia sólida con características propias a la droga conocida como cristal.

Los detenidos fueron identificados como Roberto Carlos "N", de 38 años y originario del Estado de México, Xhunaxhi Soledad "N", de 32 años y originaria del Estado de México, y Leonardo Daniel "N", de 27 años de edad, originario de Apodaca.

Además de los envoltorios, los oficiales aseguraron 297,35 pesos en efectivo, 87 dólares en efectivo, un vehículo de la marca Chevrolet, tipo Beat, modelo 2020, color azul, placas de circulación SDJ-151-A del estado de Nuevo León, tres celulares, una báscula digital y una bolsa de mujer.

La central de radio informó que Roberto Carlos "N" cuenta con orden de aprehensión vigente.

Los detenidos fueron llevados ante el Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica.