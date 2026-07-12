Detienen a tres por presunto intento de privación en Monterrey

Tres hombres fueron detenidos en el centro de Monterrey tras presuntamente intentar llevarse por la fuerza a un joven de 24 años

Tres hombres que presuntamente intentaban privar de la libertad a un joven fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente trataran de subirlo por la fuerza a un vehículo en calles del centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Villagrán y Modesto Arreola, en la zona de la Alameda Mariano Escobedo, donde fueron arrestados José Rolando “N” de 28 años, César Ricardo “N” de 30, y José Ángel “N” de 36 años.

En el lugar, los uniformados observaron a los sujetos intentando subir por la fuerza a un joven a un automóvil color blanco, mientras la presunta víctima gritaba pidiendo ayuda.

Al intervenir, el joven de 24 años, pidió el apoyo de los oficiales y señaló que los hombres intentaban llevárselo con rumbo desconocido.

Los detenidos manifestaron que trabajan para un anexo para personas con problemas de adicción y que una mujer les había solicitado trasladar a su hermano al centro de rehabilitación "Conquista y Victoria", ubicado sobre la calle Emilio Carranza.

Sin embargo, al confirmar la identidad del joven, reconocieron que se habían equivocado de persona, ya que lo abordaron al verlo salir del domicilio señalado por la mujer.

Los presuntos quedaron a disposición del Ministerio Público, que será la autoridad encargada de determinar su situación jurídica.