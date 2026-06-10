Detienen a tres por posesión de droga en San Nicolás

A los detenidos se les aseguraron diversas dosis de droga, básculas digitales y dinero en efectivo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tres hombres fueron detenidos en flagrancia por autoridades municipales y estatales tras ser sorprendidos en posesión de droga, básculas digitales y dinero en efectivo, durante un operativo realizado en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Los detenidos fueron identificados como Franco David J., de 21 años; Cristofer Javier M., de 18 años; y Jiovanny Alejandro C., de 16 años.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas de este domingo, en la colonia Valle del Nogalar, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, realizaban labores de investigación e inteligencia.

Durante el operativo, las autoridades detectaron un vehículo Chevrolet Ónix color rojo, con placas RMA-861-C del estado de Nuevo León, cuyos ocupantes hicieron caso omiso al marcarles el alto.

Al internarse en la colonia, varios sujetos descendieron de la unidad e intentaron huir corriendo, logrando los agentes interceptar a tres de ellos.

A los detenidos se les aseguraron diversas dosis de droga, básculas digitales y dinero en efectivo, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

Las autoridades informaron que los tres hombres también son investigados por su probable participación en robos de vehículos, así como por otros delitos que pudieran resultar de las indagatorias.