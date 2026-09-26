Detienen a tres por pelearse afuera de la Plaza de la Tecnología

El altercado inició tras el reclamo del cobro de un servicio técnico y dejó a los tres implicados con heridas corporales.

Tres hombres, dos de ellos hermanos, fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de protagonizar una pelea afuera de la Plaza de la Tecnología, en el Centro de la ciudad, presuntamente por el pago de la reparación de un celular.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas en el cruce de Hidalgo y Juárez, donde los oficiales observaron a los tres hombres mientras se agredían físicamente, por lo que intervinieron y lograron detenerlos. Los involucrados fueron identificados como Brandon Armando “N”, de 29 años; su hermano Marco Antonio “N”, de 33; y Guillermo “N”, de 39 años.

De acuerdo con los hermanos, ambos acudieron a reclamarle a Guillermo el pago por la reparación de un teléfono celular, pero presuntamente este se molestó y comenzó a agredirlos. Los dos señalaron que se defendieron, iniciándose así la pelea, mientras varias personas que transitaban por el sector presenciaban los hechos.

Ante los señalamientos entre las partes y debido a que los tres presentaban diversas lesiones, los policías procedieron con su detención y los trasladaron a las instalaciones de la Policía de Monterrey para posteriormente ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente.

Será el Ministerio Público quien determine las responsabilidades de cada uno de los involucrados por las lesiones derivadas de la riña. Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo implementada por la actual administración municipal.