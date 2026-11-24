Los hombres fueron sorprendidos al salir de una propiedad de la colonia Chepevera tras presuntamente romper los sellos de la FGR

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ingresar a un inmueble asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) y quebrantar los sellos colocados en la puerta principal, en la colonia Chepevera.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Ramón García Chavarría y José Calderón, donde los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados observaron a tres hombres que salían de la propiedad, la cual contaba con sellos de aseguramiento de la autoridad federal, por lo que decidieron abordarlos para cuestionarlos sobre su ingreso.

Al preguntarles si contaban con algún oficio o autorización para entrar al inmueble, los oficiales detectaron que presuntamente habían roto los sellos de la puerta principal, motivo por el que procedieron con su detención.

Los hombres fueron identificados como José Julián “N”, de 23 años; Jesús “N”, de 22, y Pablo “N”, de 34 años. Además, en el sitio fue localizado un vehículo Mazda en color gris, que únicamente portaba la placa trasera, por lo que fue remitido al lote oficial de vehículos.

Finalmente, los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.