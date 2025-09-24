Detienen a tres por el robo de un tráiler en Guadalupe

A los detenidos les fue asegurado un arma de fuego calibre .22 milímetros con un cargador y cinco cartuchos hábiles, y un inhibidor de señal de seis antenas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Mediante el sistema de monitoreo inteligente de las cámaras del C-4 de la Policía de Guadalupe, policías municipales lograron la captura de tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al robo de tráileres, entre ellos dos adolescentes.

Tras el despliegue táctico implementado por el robo de un tráiler en Apodaca, los oficiales lograron recuperar la unidad, y además rescatar al chofer, a quien llevaban privado de su libertad.

A los detenidos les fue asegurado un arma de fuego calibre .22 milímetros con un cargador y cinco cartuchos hábiles, y un inhibidor de señal de seis antenas, lo que impedía a la víctima comunicarse y evitar la localización por medio del GPS.

El robo fue reportado en la Avenida Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la Colonia Parque Industrial Elican, en Apodaca, cuando los delincuentes interceptaron la unidad de carga.

Rápidamente el robo se trasmitió a las centrales de radio de las corporaciones policiacas.

La trayectoria del tráiler que cargaba rollos de acero indicaba que se dirigía hacia el municipio de Guadalupe, por lo que el sistema de monitoreo del C-4 ubicó la dirección que llevaba.

Las cámaras inteligentes captaron que el tráiler se desplazaba hacia el sur por la Avenida Miguel Alemán y luego al poniente por Ruiz Cortines.

El operativo de búsqueda se concentró en esa zona donde los policías de Guadalupe rodearon la unidad de carga casi en el cruce con Bonifacio Salinas, en la Colonia Central de Carga.

En ese lugar fue donde lograron la captura de los tres presuntos delincuentes y la liberación del chofer.

Los detenidos fueron identificados como:

* Ángel Rafael "N", de 24 años

* Jesús, de 16 años

* Bryan, de 13 años



Angel Rafael fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo de vehículo ejecutado con violencia, privación ilegal de la libertad y/o lo que resulte.

Mientras que los menores de edad fueron consignada por secuestro exprés y robo de vehículo.