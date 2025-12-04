Detienen a tres por asesinar a un hombre en Escobedo

Las detenciones se llevaron a cabo en distintos puntos del municipio, como parte de las investigaciones iniciadas tras el hallazgo de un cuerpo

La Fiscalía estatal detuvo a Diego “N”, de 28 años; Juan “N”, de 39 años; y Jairo “N”, de 30 años, por su presunta participación en el asesinato de un hombre en el municipio de Escobedo.

Las detenciones se llevaron a cabo en distintos puntos del municipio, como parte de las investigaciones iniciadas tras el hallazgo de un cuerpo junto al cauce del Río Pesquería.

Los hechos se registraron en la colonia Fernando Amilpa, donde los ahora detenidos presuntamente se encontraban en un tejaban cercano al río junto a la víctima, un joven identificado como Misael, de 18 años de edad.

En ese lugar habría iniciado una discusión relacionada con problemas de drogas, tras la cual los tres hombres presuntamente golpearon al joven y le causaron lesiones con un objeto punzocortante, provocándole la muerte.

Posteriormente, habrían sacado el cuerpo para abandonarlo junto al cauce del Río Pesquería, donde fue localizado horas más tarde.

Los tres detenidos fueron internados en un Centro de Readaptación Social Estatal, donde quedaron a disposición de un juez.