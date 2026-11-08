Detienen a tres personas por robo de autopartes en Monterrey

Dos hombres y una mujer, entre ellos un ciudadano hondureño, fueron detenidos cuando presuntamente robaban piezas de un automóvil en la colonia Industrial

Tres personas, entre ellas un hombre de nacionalidad hondureña, fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente fueron sorprendidas mientras sustraían autopartes de un vehículo estacionado en la colonia Industrial.

Los detenidos fueron identificados como América Zuleyma “N”, de 32 años; David Ariel “N”, de 31, originario de Honduras, y Juan Manuel “N”, de 30 años.

La detención ocurrió alrededor de las 05:40 horas en el cruce de las calles Miguel Domínguez y Ramón Corona, cuando los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia en el sector.

Los sorprenden desmontando piezas de un automóvil

Durante el recorrido, los policías observaron a dos hombres y una mujer que presuntamente intentaban desprender la parrilla y la defensa de un Volkswagen Vento negro.

Al percatarse de la presencia de la unidad policial, los sospechosos intentaron alejarse del sitio; sin embargo, los elementos les ordenaron detenerse para realizar una revisión.

Como resultado de la inspección, los oficiales encontraron entre sus pertenencias una parrilla negra con detalles plateados, además de unas pinzas y una cizalla, herramientas que presuntamente habrían utilizado para cometer el robo.

La defensa del automóvil no alcanzó a ser retirada. Debido a que los tres involucrados no pudieron acreditar la procedencia legal de los objetos que tenían en su poder, fueron detenidos.

Posteriormente, América Zuleyma “N”, David Ariel “N” y Juan Manuel “N” fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.