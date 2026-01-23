Detienen a tres personas por robo a casa habitación en San Pedro

Elementos policiales iniciaron un despliegue en la zona y lograron ubicar el vehículo en el que los presuntos responsables intentaron huir,

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en un robo a casa habitación, luego de un operativo implementado en el Casco Urbano del municipio de San Pedro Garza García, tras el reporte oportuno de un ciudadano que sorprendió a los presuntos responsables al interior de su domicilio.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron cuando el propietario de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Galeana y Degollado ingresó a su domicilio y observó a dos personas salir del inmueble cargando una pantalla envuelta en una cobija, además de otros objetos. Ante esta situación, el afectado solicitó apoyo a través del sistema de emergencias municipal.

Tras recibir el reporte, elementos policiales iniciaron un despliegue en la zona y lograron ubicar el vehículo en el que los presuntos responsables intentaron huir, un automóvil Chevy color gris. La persecución continuó sobre la avenida Lázaro Cárdenas, hasta que el vehículo fue interceptado en su cruce con la calle David Alfaro Siqueiros, donde se concretó la detención de tres personas y el aseguramiento del automóvil.

Las personas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones del C2 de San Pedro para continuar con los procedimientos correspondientes conforme a la ley. De manera preliminar, los presuntos implicados fueron identificados como Ángel “N”, de cuarenta y un años de edad; William “N”, de cincuenta y tres años; y Arnold “N”, de veintinueve años.

La autoridad municipal informó que las investigaciones continúan a fin de esclarecer los hechos y determinar la situación legal de los detenidos.