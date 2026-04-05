Detienen a tres personas por posesión de drogas en Guadalupe

La persecución concluyó cuando los tripulantes chocaron contra una patrulla sobre la avenida Gral. Lazaro Cárdenas, dejando a un oficial lesionado

Tres hombres fueron detenidos por elementos del Grupo Especial Táctico de Guadalupe, tras una persecución derivada de un presunto robo a un negocio ubicado en el municipio.

El seguimiento se realizó mediante cámaras del C4, que detectaron a los sospechosos huyendo en un vehículo vinculado a múltiples robos estilo 'cristalazo' .

La persecución concluyó cuando los tripulantes chocaron contra una patrulla sobre la avenida Gral. Lazaro Cárdenas, dejando a un oficial lesionado.

Los detenidos fueron identificados como Kilian Mateo “N”, de 21 años, Ángel Heriberto “N" de 26 y Brayan Efraín “N”, de 27, quienes durante la revisión les fueron encontrados en posesión de dosis de marihuana y cristal.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, daños y lesiones.