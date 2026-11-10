Detienen a tres personas por arrojar escombro en la vía pública

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en delitos contra el medio ambiente

Tres personas fueron detenidas por policías de Guadalupe, luego de ser señaladas de arrojar escombro en la vía pública, en la colonia Evolución.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Hugo, de 37 años; Delia Alejandra, de 33, y Elizabeth, de 29, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en delitos contra el medio ambiente.

La detención se registró en el cruce de las calles San Gregorio y San Joaquín, luego de que elementos policiacos atendieran un reporte por contaminación ambiental.

Al arribar al sitio, vecinos del sector señalaron a las tres personas, quienes presuntamente se encontraban depositando escombro en plena vía pública.

Durante la intervención, los uniformados aseguraron un diablito, una pala, un costal, una mochila y dos tablas de madera, objetos que presuntamente eran utilizados para realizar estas maniobras.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.