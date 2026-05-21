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Detienen a tres personas en vehículo con reporte de robo

Por: Danea Lázaro

20 Mayo 2026, 18:08

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El auto fue asegurado en el cruce de las avenidas Francisco I Madero y Simón Bolívar, donde fueron detenidos tres hombres a bordo de la unidad

Detienen a tres personas en vehículo con reporte de robo

Un despliegue policiaco se registró luego que las cámaras del C4 del municipio de Monterrey, detectaran un vehículo con reporte de robo circulando por las calles de la ciudad.

El auto fue asegurado en el cruce de las avenidas Francisco I Madero y Simón Bolívar, donde fueron detenidos tres hombres a bordo de la unidad.

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Según autoridades, el vehículo contaba con reporte de robo del 19 de mayo en el municipio de Apodaca, por lo que fueron detenidos, el vehículo cuenta con placas de Michoacán, por lo que será investigado para determinar en qué podría haber sido utilizado.

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