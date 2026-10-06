Detienen a tres personas con órdenes de aprehensión vigentes

Elementos de seguridad capturaron a presuntos infractores por los delitos de robo, narcomenudeo y asalto con violencia en la zona.

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron en diferentes acciones a tres personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes, por delitos como robo, narcomenudeo y robo con violencia.

Con estas tres detenciones, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca informó que suma 79 órdenes de aprehensión ejecutadas en lo que va del presente año.

La primera detenida fue identificada como Alicia Yudith N., de 37 años, quien fue arrestada en el exterior de una tienda Soriana ubicada sobre la carretera Mezquital-Santa Rosa y la avenida América, en la colonia Villas de Santa Rosa.

De acuerdo con el reporte, un guardia de seguridad señaló a la mujer de presuntamente sustraer mercancía sin pagar, entre la que se encontraban abarrotes, desodorante, ropa y artículos para el cuidado personal, con un valor aproximado de 3,364 pesos.

La mujer habría colocado los productos en una bolsa ecológica para posteriormente salir del establecimiento sin realizar el pago. Al verificar sus datos, los policías detectaron que contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo.

En otro hecho, ocurrido en el cruce de las calles Río Colorado y Sonora, en el centro de Apodaca, fue detenido José Aldair o Víctor Javier N., de 29 años.

El hombre presuntamente alteraba el orden en la vía pública y portaba un palo, con el que habría intentado agredir a uno de los policías que acudieron al sitio. Tras revisar sus datos, los oficiales confirmaron que contaba con un mandato judicial pendiente por narcomenudeo.

Finalmente, en el cruce de las calles Magnolia y Jazmín, en la colonia Artemio Treviño, fue detenido Pedro Eliuth N., de 24 años.

Según el informe policial, el joven corrió al observar una patrulla, por lo que los elementos iniciaron una persecución. En su intento por escapar, subió al barandal de una vivienda, donde quedó atorado y posteriormente fue detenido.

El individuo presuntamente se mostró agresivo y opuso resistencia al arresto. Durante una revisión, los policías localizaron en una de las bolsas de su pantalón cuatro bolsas con presuntas dosis de marihuana.

Al consultar sus datos, se estableció que Pedro Eliuth N. contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y posteriormente remitidos al Cereso 1 del Estado, en cumplimiento de los mandatos judiciales pendientes.