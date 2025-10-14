Detienen a tres personas con órdenes de aprehensión en Apodaca 

Los tres presuntos fueron trasladados al Cereso 1 Norte de Apodaca, donde quedaron a disposición de los jueces de control correspondientes

En distintas acciones, elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca lograron la detención de tres personas (dos hombres y una mujer) que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos como narcomenudeo, lesiones y robo con violencia.

El primer detenido fue Marcelino “N” de 30 años, quien tenía pendiente un proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de metanfetamina. Su arresto ocurrió en el cruce de Héctor Caballero y Arenal, en la colonia Noria.

Durante una revisión, los oficiales le aseguraron siete bolsas con una sustancia con las características de la cocaína en piedra.

La segunda detención corresponde a Mitzary “N” de 23 años, quien también contaba con orden judicial por narcomenudeo de marihuana.

La mujer fue arrestada junto a Raymundo “N” en la avenida Los Ébanos, a la altura de la colonia Arboledas del Virrey, tras protagonizar una discusión y amenazar de muerte a los oficiales.

En otro operativo, los elementos detuvieron a Ángel “N” de 29 años, acusado por el delito de lesiones tras agredir físicamente a un hombre de 55 años en Avenida Las Palmas y calle Olivo, en la colonia Valle de las Palmas.

Durante la investigación se confirmó que también tenía una orden de aprehensión por robo con violencia.

Los tres presuntos fueron trasladados al Cereso 1 Norte de Apodaca, donde quedaron a disposición de los jueces de control correspondientes.