Detienen a tres personas con arma y droga en Juárez.

Tres personas fueron detenidas tras un reporte emitido por la central de radio C4 sobre personas armadas a bordo de una camioneta

Tres presuntos generadores de violencia fueron detenidos en la colonia Los Puertos en el municipio de Juárez, como resultado de un operativo del Grupo de Combate a la Violencia, coordinado por la Policía municipal, tras un reporte emitido por la central de radio C4 sobre personas armadas a bordo de una camioneta.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron sobre la calle Río Baluarte, donde fue ubicada una camioneta Honda CR-V en la que viajaban los sospechosos.

Al intentar marcarles el alto, los tripulantes descendieron del vehículo e intentaron huir hacia un domicilio, lo que derivó en una persecución.

Durante la intervención, uno de los sujetos portaba un arma de fuego larga con cargador abastecido.

En el operativo fueron detenidos Jonathan Julián “N” de 30 años, José Alejandro “N” de 33 e Isela Yazmín “N”, de 35 años.

Tras la revisión, se aseguraron dosis de droga con características del cristal y la marihuana, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.