Detienen a tres personas con arma de fuego y droga en Monterrey

Los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde enfrentarán el proceso por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Tres personas fueron detenidas por policías de Fuerza Civil luego de ser sorprendidas en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de droga, durante un operativo de prevención realizado en la colonia Industrial, en Monterrey.

El despliegue, cuando los agentes circulaban por la calle Miguel Nieto y detectaron un vehículo Chevrolet Beat que era conducido de manera inapropiada. Al marcarle el alto y darle alcance en la calle José María Luis Mora, procedieron a revisar a los tripulantes.

Los sospechosos fueron identificados como José “N”, de 29 años, Ana “N”, de 23, y Pablo “N”, de 20, quienes no pudieron acreditar la legal posesión de los objetos que llevaban consigo.

Durante la revisión se les aseguró un arma de fuego tipo revólver con municiones, un casquillo, un dispositivo eléctrico tipo taser, así como varias dosis de droga con las características de cristal y marihuana.

Los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde enfrentarán el proceso correspondiente por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.