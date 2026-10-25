Detienen a tres mujeres tras agredir a policías en San Pedro

La Policía Municipal de San Pedro arrestó a tres sospechosas en Fashion Drive tras chocar una patrulla y dejar lesionados a dos oficiales.

Un operativo de la Policía Municipal de San Pedro Garza García derivó en la detención de tres mujeres tras una persecución que se originó cuando la conductora de una camioneta ignoró la luz roja de un semáforo en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Montes Celestes, haciendo caso omiso a las indicaciones de los oficiales para detener su marcha en un filtro de revisión.

Lejos de acatar las instrucciones, la conductora insultó a los agentes e inició una maniobra en reversa con la que impactó de manera directa la parte frontal de una unidad patrulla, ocasionándole daños materiales antes de darse a la fuga.

El seguimiento de los uniformados culminó en el estacionamiento del centro comercial Fashion Drive, donde las tripulantes se opusieron a la intervención policial y agredieron físicamente a los elementos, dejando a dos efectivos lesionados, uno con una herida en la nariz y otro con una mordedura en el brazo izquierdo, quienes fueron valorados por paramédicos y reportados estables.

Las implicadas, identificadas como Mayra “N”, de 21 años; Debahni “N”, de 24 años; y Mayra “N”, de 43 años, fueron trasladadas a las instalaciones del C2 municipal para ser puestas a disposición del Ministerio Público y definir su situación legal.

En el vehículo viajaban cuatro menores de edad que quedaron bajo el resguardo de la Unidad Élite de Protección para su entrega a un familiar, en tanto que la camioneta fue asegurada y remitida al corralón debido a la falta de placas, documentación y los daños derivados del percance.