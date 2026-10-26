Detienen a tres menores en Guadalupe; indagan nexos con robos

Los oficiales realizaban labores de inspección en el sector después de obtener información que señalaba que los adolescentes se reunían en esa zona

Policías de Guadalupe detuvieron a tres adolescentes y aseguraron 14 dosis de presunta marihuana durante una intervención en la colonia Cañada Blanca. Según el reporte municipal, dos de ellos estarían relacionados con robos con violencia a tiendas de conveniencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social informó que los detenidos tienen 15, 15 y 17 años de edad.

Información sobre un robo llevó a realizar recorridos

Los oficiales realizaban labores de inspección en el sector después de obtener información que señalaba que los adolescentes se reunían en esa zona.

De acuerdo con la corporación, esos datos surgieron a partir de un robo con violencia a una tienda ubicada en el sector de Antiguo Camino a Huinalá, en el municipio de Apodaca.

La autoridad municipal señaló que dos de los detenidos tendrían una posible relación con robos a comercios, aunque esa información deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.

Aseguran 14 dosis durante la intervención

Durante la revisión, los policías localizaron cuatro dosis a uno de los adolescentes, seis a otro y cuatro al tercero, para un total de 14 envoltorios que, según el informe policial, contenían presunta marihuana.

Los tres quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones.