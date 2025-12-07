Detienen a tres jóvenes tras operativos en Santa Catarina

Uno de los despliegues se originó tras la denuncia de una joven, quien señaló que uno de los detenidos le ofreció de forma insistente unas 'gomitas'

La Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina informó sobre la detención de tres personas en dos intervenciones distintas, luego de ser sorprendidas en posesión de presuntas sustancias ilícitas.

El primer hecho ocurrió la noche del 2 de diciembre en la colonia Centro. Oficiales realizaban patrullajes sobre la calle 5 de Mayo cuando detectaron a un joven que realizaba necesidades fisiológicas en la vía pública.

Al efectuar una revisión preventiva, encontraron que el joven, identificado como Alejandro “N”, de 20 años, llevaba consigo 28 bolsitas con polvo en piedra con características similares a la cocaína y tres bolsas con hierba verde, presuntamente marihuana.

El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público por presuntos delitos contra la salud.

Ofrecieron "gomitas" a joven

El segundo caso se reportó la madrugada del 5 de diciembre, luego de que una unidad acudiera a un bar en la colonia San Humberto tras recibir un aviso de personas sospechosas en el interior.

Según la corporación, personal del establecimiento indicó que una joven identificada como Martha “N” buscó ayuda, señalando que un sujeto intentó ofrecerle “gomitas” con supuesto efecto psicotrópico en repetidas ocasiones.

Al realizar la inspección correspondiente, los oficiales aseguraron a Víctor “N”, de 20 años, quien portaba 10 envoltorios de plástico azul con polvo blanco parecido a la cocaína y a Jonathan “N”, de 25 años, quien llevaba 24 envoltorios con polvo blanco y una bolsa con nueve gomitas rosas, presuntamente elaboradas con THC.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.