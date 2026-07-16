Detienen a tres jóvenes por homicidio ocurrido en 2025

Tres jóvenes fueron detenidos por la AEI como presuntos responsables de asesinar a un hombre e intentar matar a otro en diciembre de 2025

Tres jóvenes de entre 20 y 26 años fueron detenidos el 14 de julio por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos al Grupo de Homicidios, al ser señalados como presuntos responsables del asesinato de un hombre y del intento de homicidio de otro, hechos ocurridos en diciembre de 2025.

Los detenidos fueron identificados como Cristian “N”, de 24 años; Kevin “N”, de 26; y William “N”, de 20, quienes enfrentan cargos por los delitos de homicidio doloso y homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado, los tres fueron capturados en distintos puntos de los municipios de Monterrey y García. Posteriormente fueron ingresados a un Centro de Reinserción Social del Estado, donde quedaron a disposición de un juez de control que definirá su situación jurídica.

Las investigaciones, establecen la presunta participación de los ahora detenidos en un ataque armado ocurrido el 13 de diciembre de 2025 en un domicilio ubicado en la colonia Genaro Vázquez, en Monterrey.

Según la indagatoria, en el lugar se encontraban conviviendo Juve Fernando y otro hombre, de 32 y 28 años de edad, respectivamente, junto con varias personas, cuando arribaron los tres presuntos agresores portando armas de fuego cortas.

Presuntamente dispararon contra ambas víctimas y posteriormente huyeron del sitio.

Tras la agresión, familiares trasladaron a los lesionados a distintos hospitales para recibir atención médica. Juve Fernando permaneció hospitalizado, pero falleció el 17 de enero de 2026 a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos. La segunda víctima logró recuperarse de las lesiones sufridas durante el ataque.