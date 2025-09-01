Detienen a tres jovenes con droga y arma larga en Monterrey

Los detenidos fueron identificados como Milton 'N' de 23 años, Oscar 'N' de 20 años y Eduardo 'N' de 22 años; uno cuenta con orden de aprehensión por homicidio

Elementos de Seguridad de Monterrey detuvieron a tres jovenes por tener en sus pertenencias seis paquetes de mariguana y un arma larga de fuego, Jesús M. Garza y 23 de Abril, en la Colonia Madero.

Así mismo, se mantiene asegurado el domicilio, ya que al interior hay diversos envoltorios de dicha droga. Además de varias cajas en las que se presume hay más droga.

Los detenidos fueron identificados como Milton "N" de 23 años, Oscar "N" de 20 años y Eduardo "N" de 22 años.

Se informó que Eduardo Sebastián cuenta con orden de aprehensión por homicidio, cometido este año.

Al realizar labores de vigilancia en la zona, los oficiales observan a tres jóvenes que discutían y gritaban en la vía pública.

Al darse cuenta de la presencia policiaca, los presuntos empiezan a correr, siendo detenidos antes de ingresar al domicilio.

Uno de ellos portaba en sus brazos un pantalón en color negro, en donde tenía envuelta un arma larga, con un cargador y 21 cartuchos hábiles calibre 5.56.

Las autoridades realizan las investigaciones ilícitas de los jóvenes y en espera de que se realice un cateo por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, por los delitos que les resulten.