Detienen a tres jóvenes con diversas dosis de droga en Monterrey

Los tres quedaron detenidos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes

Con varias dosis de droga, dos hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey en calles de la colonia 10 de Marzo, luego de ser sorprendidos circulando a exceso de velocidad.

Joseph Eduardo C., de 24 años; Juan Antonio M., de 25; y Rubí Guadalupe C., de 23, viajaban a bordo de un automóvil Nissan March blanco con placas del estado cuando fueron detectados por los oficiales. Fue en el cruce de Guadalupe Victoria y Edison, durante la tarde de ayer, donde los uniformados les marcaron el alto.

Al realizar una revisión del vehículo, los policías localizaron seis bolsas con una sustancia sólida, identificada como la droga conocida como “cristal”. Además, al inspeccionar a los tripulantes, a la joven se le encontraron otras dos bolsas de la misma droga y una más con cocaína, mientras que uno de los hombres portaba cuatro bolsas adicionales de cocaína.

Los tres quedaron detenidos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, ya que se indaga si estarían relacionados con actividades de narcomenudeo.