Detienen a tres hombres y aseguran armas y droga en García

El operativo se desplegó tras un reporte sobre tres hombres presuntamente dedicados a la venta de droga en calles de la colonia Cordillera de los Andes.

Elementos de la Policía de Investigación detuvieron a tres hombres durante un operativo en calles de la colonia Héroes de Capellanía, en García, donde los agentes aseguraron dos armas de fuego cortas y un arma larga, además de diversos envoltorios con sustancias con características de marihuana, cristal y cocaína en piedra.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la acción policial se desplegó en la calle Cordillera Cantábrica, frente al numeral 117, en el cruce con Cordillera de los Andes.

Los elementos se trasladaron de inmediato al punto señalado y localizaron a los tres individuos que coincidían con las características proporcionadas.

Durante la intervención fueron detenidos Alexis Francisco "N", de 19 años, alias “El Foco”; Octavio Alberto "N", de 34 años, alias “Changa”; y Alan Mauricio "N", de 37 años.

Los policías localizaron entre las pertenencias de los primeros dos detenidos armas de fuego y diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas y una báscula.

En el caso del segundo detenido, los agentes aseguraron un arma corta calibre .40, un cargador, cartuchos útiles, una báscula y diversas bolsas con cristal y marihuana.

Al tercer detenido se le encontraron múltiples envoltorios de marihuana, cristal y cocaína en piedra.

Las investigaciones continuarán conforme a los procedimientos establecidos y será la autoridad competente la encargada de determinar las responsabilidades legales correspondientes.