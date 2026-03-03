Detienen a tres hombres tras protagonizar riña en presa La Boca

Oficiales de la Policía de Santiago procedieron con la detención de los tres presuntos agresores, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público

Tres hombres fueron detenidos luego de protagonizar una riña en el Malecón de la Presa de la Boca en Santiago, Nuevo León.

La trifulca se registró presuntamente la tarde de este domingo y quedó grabada en video; después fue difundida ampliamente en redes sociales.

En la riña se aprecia que participan al menos 10 hombres, mientras algunas mujeres intentan separar a sus familiares sin éxito y ante la mirada de las familias que asistieron al sitio turístico.

El altercado fue detectado mediante el sistema de videovigilancia instalado en el Malecón de la Presa de la Boca, lo que permitió la intervención inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago. Como resultado, tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones.

De acuerdo con el reporte oficial, en menos de cinco minutos, los agentes municipales arribaron al sitio, donde sorprendieron a José "N", Rolando "N" y Arturo "N" agrediendo físicamente a Rubén "N", de 50 años, quien presentaba una lesión evidente en la nariz.

Detenidos a disposición del Ministerio Público

Tras controlar la situación, los oficiales procedieron con la detención de los tres presuntos agresores, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades correspondiente.

En tanto, la persona lesionada fue trasladada para recibir atención médica y valorar la gravedad de sus heridas.

Autoridades refuerzan llamado al orden en zonas turísticas

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago reiteró que no se tolerarán conductas que alteren el orden y la tranquilidad en ningún punto del municipio, particularmente en espacios emblemáticos como el Malecón de la Presa de la Boca, caracterizado por ser un sitio de convivencia familiar.

La dependencia también exhortó a quienes visitan el municipio a disfrutar de los espacios públicos con responsabilidad y respeto, a fin de preservar un ambiente seguro para todas las familias.