Detienen a tres hombres tras presunto robo a negocio en Monterrey

Los presuntos responsables del atraco fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras intentar huir a bordo de una camioneta

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendidos presuntamente robando al interior de una empresa ubicada en la colonia Santa María, al poniente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas en el cruce de las avenidas Aarón Sáenz y Díaz Ordaz, donde oficiales acudieron tras recibir un reporte de robo en proceso.

Al llegar, la representante legal de la empresa Va Concretos S.A. de C.V. señaló a tres sujetos que presuntamente ingresaron por la fuerza al inmueble, ocasionaron daños y robaron diversos objetos.

De acuerdo con el reporte, los hombres arrancaron las cámaras de videovigilancia y el DVR, dañaron la chapa de la puerta principal y habrían tomado una laptop, un disco duro del sistema de monitoreo y las llaves de una camioneta.

Los presuntos responsables intentaron huir a bordo de una camioneta Jeep Cherokee color gris, sin embargo, fueron interceptados y detenidos por los policías municipales, quienes además recuperaron los artículos reportados como robados y aseguraron el vehículo.

Los detenidos, identificados como Salvador Enrique "N", de 50 años; José Gustavo "N", de 49, y Rubén Darío "N", de 37, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el cual determinará su situación jurídica.