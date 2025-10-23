Detienen a tres hombres por extorsionar a contratista en Cumbres

La víctima, un contratista, mencionó que ya tenían varios días que lo amedrentaban e incluso, les decían a los albañiles bajo amenaza que dejaran de laborar

Tres hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente extorsionar con 27 mil pesos a un contratista, al amenazarlo que de no entregarles el dinero, le suspenderían varias obras en construcción, en la colonia Cumbres cuarto sector.

Los hechos se registraron a las 13:40 horas en Juan E. López y Juan de Garay, donde fueron capturados Brayan Harby S., de 28 años; José Alfredo C., de 43 y Julio César Ch., de 24 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reporta sobre una camioneta Suburban, color dorado, con placas ATB-268-A de la Ciudad de México, con tres hombres sospechosos.

Cuando llegaron al lugar, los uniformados municipales se entrevistan con la víctima, de 50 años de edad, quien les señala a los tres hombres como las personas que le están pidiendo nueve mil pesos por cada obra en construcción, siendo tres, o de lo contrario le clausurarían los trabajos.

Mencionó que ya tenían varios días que lo amedrentaban e incluso, les decían a los albañiles bajo amenaza que dejaran de laborar, por lo que decidió pedir ayuda a las autoridades.

A la llegada de los policías, les encontraron a los presuntos una credencial de un sindicato de la Ciudad de México.

Ante el señalamiento del afectado se procedió con la detención de los tres masculinos.

Los hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, por los delitos que les resulten.