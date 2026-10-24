Detienen a tres hombres por acumulación de basura en Guadalupe

Los tres hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que se encargarán de determinar su situación jurídica

Tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en delitos contra el medio ambiente, luego de que autoridades detectaran una acumulación de basura en cinco viviendas de la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron durante un macrooperativo de descacharrización encabezado por personal de la Secretaría de Servicios Públicos, quienes localizaron residuos tanto en el interior como en el exterior de los domicilios.

Ante esta situación, los trabajadores municipales solicitaron el apoyo de la Policía de Guadalupe, cuyos elementos procedieron a la detención de José, Maicko y Pedro.

Los tres hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que se encargarán de determinar su situación jurídica.