Detienen a tres hombres durante cateo a vivienda en Apodaca

Durante el operativo en el domicilio de la colonia Ciudad Natura, las autoridades aseguraron diferentes cantidades de droga y un arma de fuego corta

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplieron una orden de cateo en una vivienda en el municipio de Apodaca relacionada con actividades de narcomenudeo.

Los hechos ocurrieron en una casa marcada con el número 270 ubicada sobre el bulevar Natura, en la colonia Ciudad Natura.

Donde los elementos acordonaron la zona para comenzar con las indagatorias, se informó que al menos tres personas no identificadas fueron detenidas y trasladadas al ministerio público para comenzar con su investigación en posible relación de hechos delictivos.

Así mismo se informó que al interior del lugar fueron aseguradas diferentes cantidades de droga y un arma de fuego corta.

Se espera a la información oficial para conocer que fue lo asegurado y las cantidades de los narcóticos, así como la situación de los detenidos.