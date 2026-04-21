Detienen a tres hombres con orden de aprehensión vigente
Por:Esmeralda Valdez
20 Abril 2026, 15:26
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Debido a antecedentes de faltas administrativas, los sujetos eran buscados en el municipio de Apodaca y ahora están a disposición para lo que dicte un juez.
Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron a tres hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes, luego de ser interceptados por diversas faltas administrativas.
Uno de los detenidos fue Daniel “N”, de 50 años, quien era buscado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de metanfetamina, tras ser arrestado por participar en una riña en vía pública.