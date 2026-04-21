Detienen a tres hombres con orden de aprehensión vigente

Debido a antecedentes de faltas administrativas, los sujetos eran buscados en el municipio de Apodaca y ahora están a disposición para lo que dicte un juez.

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron a tres hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes, luego de ser interceptados por diversas faltas administrativas.



Uno de los detenidos fue Daniel “N”, de 50 años, quien era buscado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de metanfetamina, tras ser arrestado por participar en una riña en vía pública.





También fue capturado Óscar “N”, de 31 años, requerido por delitos contra el medio ambiente, luego de ser sorprendido causando daños y alterando el orden público en la colonia Bosques del Sol.





En otro hecho, Gerardo Alexis “N”, de 33 años, fue detenido por resistencia a particulares y contaba con orden de aprehensión por el delito equiparable al robo.