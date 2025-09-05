Detienen a tres hombres con marihuana y cocaína

Tres hombres fueron detenidos en San Nicolás con 38 envoltorios de marihuana y cocaína tras ser detectados por cámaras del C4 en un vehículo sospechoso

Tres hombres fueron detenidos por la Policía de Monterrey, por la presunta posesión de 38 envoltorios con marihuana y cocaína, luego de ser detectados por las cámaras del C4 en un vehículo que tiene reporte de participar en un hecho delictivo, en el municipio de San Nicolás.

Los detenidos identificados como Daniel Alejandro R., de 33 años; Aarón G., de 35, y Jesús H., de 21, fueron capturados en las calles Jesús M. Garza y Pípila, en la colonia Martínez.

Lugar donde las autoridades arribaron luego de recibir el reporte, donde fueron recibidos por los sospechosos de forma violenta.

Los hombres fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.