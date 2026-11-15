Detienen a tres hombres con droga y 154 mil pesos en Monterrey

Policías de Monterrey arrestaron a tres hombres tras detectar arrancones en el centro; aseguraron 37 dosis de presunto cristal, dinero y vehículos

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendidos presuntamente participando en arrancones en el centro de la ciudad. Durante una revisión, los oficiales les encontraron 37 dosis de una sustancia con características similares al cristal, una báscula digital y 154 mil 550 pesos en efectivo, además de dólares.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas en el cruce de las calles Félix U. Gómez e Isaac Garza, donde también fueron asegurados un automóvil y una motocicleta.

Los interceptaron mientras presuntamente participaban en arrancones

Los detenidos fueron identificados como Ismael "N", de 27 años; Eliud Alonso "N", de 32, y Luis Arturo "N", de 22 años.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron al conductor de un automóvil Kia Optima negro, competir en arrancones contra dos tripulantes de una motocicleta Suzuki RGSX amarilla con negro.

Los oficiales se acercaron y lograron detener la marcha de ambos vehículos. Posteriormente, solicitaron a sus ocupantes que descendieran para realizarles una inspección.

Durante el procedimiento, los tres hombres adoptaron una actitud agresiva hacia los policías, aunque finalmente se tranquilizaron y permitieron continuar con la revisión.

Aseguran 37 dosis de presunto cristal y dinero en efectivo

Al inspeccionar las mochilas tipo mariconera y cangurera que llevaban los hombres, los elementos localizaron 37 bolsas con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

También encontraron 154 mil 550 pesos en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones, de mil, 500, 200, 100 y 50 pesos, además de dólares.

Entre los objetos asegurados también se encuentran una báscula digital y tres teléfonos celulares de distintas marcas.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica.