Detienen a tres hombres con droga en Mitras Norte

Uno de los detenidos es investigado por su presunta participación en robos y daños a negocios de dispensadores de agua purificada

Tres hombres fueron detenidos por policías de Monterrey en posesión de 22 envoltorios con características de droga tipo cristal y hierba verde similar a la mariguana, en la colonia Mitras Norte.

Uno de los detenidos es investigado por su presunta participación en robos y daños a negocios de dispensadores de agua purificada, junto con una mujer, en las colonias Mitras Norte y el fraccionamiento Bernardo Reyes.

La detención se registró en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y Camargo, donde los oficiales interceptaron a los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Lauro “N”, de 25 años; Juan Carlos “N”, de 31; y Jorge Luis “N”, de 23 años, este último señalado como sospechoso de cometer los robos.

De acuerdo con las investigaciones, los presuntos responsables dañaban con barras metálicas los dispensadores de agua que operan las 24 horas, para apoderarse del dinero en efectivo, principalmente monedas de uno a 10 pesos.

Durante la intervención, los policías también aseguraron una barra metálica, una llave tipo “L”, una llave conocida como “perica” y un desarmador, herramientas que presuntamente eran utilizadas para causar los daños.

Los tres hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.